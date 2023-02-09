وفد عراقي وأمريكي يبحثان في واشنطن قيمة الدولار أمام الدينار

أربیل (كوردستان 24 ) - يزور وفد من الحكومة العراقية برئاسة وزیر الخارجیة فؤاد حسين الولايات المتحدة لمناقشة قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي مع وزير الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لكوردستان24 "سنلتقي بالعديد من المسؤولين الأمريكيين ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي ونائب وزير الدفاع بالاضافة الى مسؤولين في البيت الأبيض".

واضاف ان "الاجتماعات ستناقش الوضع الاقتصادي والمالي والمصارف وقيمة الدولار والدينار وانتاج الغاز والنفط والكهرباء وعدة قضايا اخرى".

وقال "أحد المسؤولين الأمريكيين الذين سنلتقي بهم هي وزيرة الخزانة جانيت يلين. بالاضافة الى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي. ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي بشأن كيفية التعامل. مع الدولار في الاسواق العراقية.

وشار فؤاد حسين ان الاجتماعات ستركز على العلاقات بين اربيل وبغداد اضافة الى مناقشة مشروع قانون موازنة 2023.