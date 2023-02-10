نيجيرفان بارزاني: نؤكد على الدور المؤثر للأدباء في تعزيز الروح الوطنية والقيم الإنسانية

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة، على الدور المؤثر للأدباء في تعزيز الروح الوطنية والقيم الإنسانية.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة أرسلها نيجيرفان بارزاني، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس اتحاد أدباء الكورد.

وجاء في رسالة التهنئة "في هذه الذكرى، ننظر بعين الاحترام والتقدير إلى أكثر من نصف قرن من نضال وكفاح اتحاد أدباء الكورد، وخدماتهم المشهودة للأدب واللغة والثقافة الكوردية، ونقيم عالياً مواقفهم القومية والوطنية في عهد النضال المسلح ضمن صفوف البيشمركة وكفاح شعب كوردستان في سبيل الحرية".

وأضافت "وبينما نحيي هذه الذكرى، نؤكد على أهمية الحضور والدور المؤثر للأدباء في تعزيز روح الوطنية والمفاهيم والقيم الإنسانية وفي بناء مجتمع متقدم وتنمية اللغة والأدب وحماية الهوية واللغة الكوردية وترسيخ وبادئ قبول الآخر والتعايش والتسامح".

وأكد نيجيرفان بارزاني أن الإقليم يتطلع إلى دوام الانتاج والإبداع لأدباء الكورد وكوردستان عمومًا، مشيرا الى أنهم سيحظون كما هو دومًا بدعمنا الكامل لهم.