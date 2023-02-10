شاخوان عبد الله يدين إحراق مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله اليوم الجمعة إحراق مقر تابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك.

وقال عبد الله في بيان إنه يدين "وبأشد العبارات جريمة إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة كركوك"، مشيراً إلى أن ما حصل يمثل "اعتداءً متعمداً من قبل بعض الجهات التي تحاول زعزعة السلم المجتمعي".

وأضاف "هذه الاعتداءات والتجاوزات مستمرة منذ ست سنوات"، مطالباً "الجهات الأمنية القيام بمسؤولياتها وواجباتها لحماية مقرات الأحزاب السياسية وملاحقة منفذي الاعتداء".

وأشار عبد الله في بيانه إلى أن "هناك عدداً من المقرات والمباني قد تم الاستيلاء عليها وهي مخالفة قانونية صريحة"، داعياً رئيس الوزراء إلى "العمل الجاد واتخاذ الإجراءات لتسليم تلك المقرات والمباني السكنية إلى أصحابها الشرعيين في أقرب وقت".

كذلك حث نائب رئيس مجلس النواب الحكومة العراقية على "تأمين الأجواء والأرضية المناسبة للعمل السياسي كجزء أساس ومهم في الممارسة الديمقراطية".

وأضرم مجهولون النار في مقر اللجنة الرابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني في حي آزادي بكركوك. وسبق أن أُخلي المقر منذ أحداث 16 أكتوبر 2017.