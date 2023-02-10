سیاسة

شاخوان عبد الله يدين إحراق مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك

"هناك عدد من المقرات والمباني قد تم الاستيلاء عليها وهي مخالفة قانونية صريحة"
author_image Kurdistan24 اربیل
شاخوان عبد الله
شاخوان عبد الله
العراق شاخوان عبد الله كركوك الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله اليوم الجمعة إحراق مقر تابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك.

وقال عبد الله في بيان إنه يدين "وبأشد العبارات جريمة إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة كركوك"، مشيراً إلى أن ما حصل يمثل "اعتداءً متعمداً من قبل بعض الجهات التي تحاول زعزعة السلم المجتمعي".

وأضاف "هذه الاعتداءات والتجاوزات مستمرة منذ ست سنوات"، مطالباً "الجهات الأمنية القيام بمسؤولياتها وواجباتها لحماية مقرات الأحزاب السياسية وملاحقة منفذي الاعتداء".

وأشار عبد الله في بيانه إلى أن "هناك عدداً من المقرات والمباني قد تم الاستيلاء عليها وهي مخالفة قانونية صريحة"، داعياً رئيس الوزراء إلى "العمل الجاد واتخاذ الإجراءات لتسليم تلك المقرات والمباني السكنية إلى أصحابها الشرعيين في أقرب وقت".

كذلك حث نائب رئيس مجلس النواب الحكومة العراقية على "تأمين الأجواء والأرضية المناسبة للعمل السياسي كجزء أساس ومهم في الممارسة الديمقراطية".

وأضرم مجهولون النار في مقر اللجنة الرابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني في حي آزادي بكركوك. وسبق أن أُخلي المقر منذ أحداث 16 أكتوبر 2017.

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

بعد تركيا.. مساعدات إقليم كوردستان تتدفق إلى منكوبي سوريا بوتيرة متسارعة
  1 ساعة
العراق

السوداني يكشف عن "نقاش أولي" مع أربيل بشأن قانون النفط ويتحدث عن موعد إقرار الموازنة
  2 ساعات
ترکیا

أردوغان: لدينا أكبر فريق إنقاذ في العالم لكن الاستجابة للزلزال لم تكن سريعة
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف