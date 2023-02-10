بالتفاصيل.. إقليم كوردستان يوسّع نطاق حملته الإنسانية دعماً لضحايا "الزلزال الكارثي"

أربيل (كوردستان 24)- في إطار جهودها المستمرة لإغاثة المنكوبين من الزلزال في تركيا وسوريا، أطلقت حكومة إقليم كوردستان حملة إنسانية تشرف عليها المحافظات والإدارات المستقلة، لجمع وإيصال المساعدات الممكنة إلى المتضررين وتقديم كل ما من شأنه أن يخفف من معاناتهم.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان عبر دائرة الإعلام والمعلومات عن الأماكن والحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة في جميع المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان.

وجاء في الموقع الرسمي للحكومة "بإمكان أي فرد أو جهة أن يقدم المساعدة الآن من خلال الحملة التي حُددت مواقعها في كل المحافظات والإدارات المستقلة".

ونشر الموقع الإلكتروني للحكومة تفاصيل تتعلق بأماكن وطرق تقديم المساعدات وعلى النحو الآتي:

محافظة أربيل

خُصص مكان وحساب مصرفي خاص بهذه الحملة، إذ خُصص الحساب المصرفي (508) في بنك المنارة، في حين تم تحديد بارك شاندر مكاناً خاصاً لجمع المساعدات الإغاثية.

محافظة السليمانية

حُدد مكان وحساب مصرفي خاص بهذا الشأن، إذ خُصص الحساب المصرفي (8095) للتبرع بالدينار، و(1886) للتبرع بالدولار. أما مكان جمع المساعدات الإنسانية فقد حُدد في متحف الأمن الأحمر الوطني.

محافظة دهوك

تم تخصيص المساجد (جودي، قاضي محمد، حاجي إبراهيم ماسيكي، الشهيد ملا أمين) ومبنى (مدرسة چرا) لجمع المساعدات.

محافظة حلبجة

يقع موقع جمع المساعدات الإنسانية أمام بلدية حلبجة وفي ناحية خورمال، كذلك تم تخصيص مبنى مكتبة خورمال العامة للغرض ذاته.

إدارة زاخو

تم تحديد مديرية الشباب ومنطقة باطوفا (باتيفا)، ومديرية الزراعة، لجمع التبرعات والمساعدات الإنسانية. كذلك خُصصت أرقام الهواتف (07504226850 - 07505303133 - 07504590885) لمن يرغب بالتبرع للغرض نفسه.

إدارة رابرين

خُصص مبنى رئاسة جامعة رابرين في رانية، ومركز المدينة في فلكة المرور بمدينة قلعة دزة لجمع الإغاثات والمساعدات.

إدارة كرميان

حُدد منزل حاجي آهوي الخيري في كلار، وسايدين بيت الشباب في ناحية رزكاري، ومديرية الرعاية الاجتماعية في كفري لجمع المساعدات الإنسانية للمنكوبين.

إدارة سوران

تم فتح الحساب المصرفي 4677 في بنك ديلمان ومسجد سرَوران وفلكة ناوبازار (وسط السوق) لجمع المساعدات. كذلك تم تخصيص عدة أرقام هاتفية حسب المناطق، منها (07509165636) في سوران، و(07507579565) في رواندز، و(07502464245) في جومان، و(07504565592) في سيدكان.

وتعد حملة جمع المساعدات والإغاثات الإنسانية إلى منكوبي زلزالي تركيا وسوريا امتداداً للجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان لتقديم يد العون، إذ أرسل إقليم كوردستان ثلاثة فرق إلى تركيا لتقديم المساعدة اللازمة، بناءً على توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني.