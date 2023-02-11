مؤسسة بارزاني الخيرية ترسل 12 شاحنة مساعدات الى غرب كوردستان وسوريا

أربيل ( كوردستان 24 ) - أرسلت مؤسسة بارزاني الخيرية 12 شاحنة من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى المناطق المتضررة في غرب كوردستان وسوريا و بتوجيه من رئيس حكومة أقليم كوردستان مسرور بارزاني .

وبحسب التقرير الثالث لمؤسسة بارزاني الخيرية ، تم منذ 6 شباط 2023 إيصال 12 شاحنة تتكون من مياه شرب وأدوية وأغذية جاهزة وملابس ومواد تنظيف إلى المناطق المتضررة من الزلزال وتوزيعها على الضحايا. بالإضافة إلى المناطق المتضررة في شمال كوردستان وتركيا ،ووصلت فرق مؤسسة بارزاني الخيرية الآن إلى المناطق المتضررة في غرب كوردستان وسوريا.

ووفقًا لآخر الأرقام ، قُتل أكثر من 24000 شخص في زلزال 6 فبراير 2023 في تركيا وسوريا.

أرقام بحجم المساعدات التي أرسلتها مؤسسة بارزاني الخيرية الى غرب كوردستان وسوريا وتتألف من مساعدات طبية ومدافئ وأغطية وبطانيات ومياه شرب معقمة ووجبات أكل جاهزة وأحتياجات للاطفال بالاضافة الى آليات ثقيلة :