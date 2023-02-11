سیاسة

البنتاغون ترجّح دمار نصف الدبابات الروسية خلال الحرب الأوكرانية

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دبابة روسية معطوبة- وكالات
دبابة روسية معطوبة- وكالات
العالم دبابة روسيا الحرب الروسية البنتاغون

أربيل (كوردستان 24)- رجّحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، دمار نصف الدبابات الروسية التي شاركت في الحرب على أوكرانيا، أو استولى عليها أوكرانيون.

وقالت مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، سيليست والندر، في حدث افتراضي لمركز "نيو أميريكن سيكيوريتي" إن روسيا "خسرت على الأرجح نصف دباباتها في القتال ومن خلال استيلاء الأوكرانيين عليها".

يأتي ذلك، تزامناً مع استعداد كييف لتلقّي دباباتٍ غربية ثقيلة من حلفائها الغربيين الذين أعلنوا وقوفهم إلى جانب أوكرانيا مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا فبراير شباط 2022، بحسب فرانس برس.

وكانت بريطانيا أعلنت أن دبابات إنكليزية من طراز تشالنجر 2 ستُرسل إلى أوكرانيا في آذار/مارس، بينما قالت ألمانيا إنها سترسل مجموعة من دبابات ليوبارد 2 إلى كييف بحلول نيسان/أبريل.

من جانبها، تعهّدت الولايات المتحدة بإرسال 31 من دباباتها إم1 أبرامز، لكن يتوقّع أن يستغرق وصولها إلى أوكرانيا وقتاً أطول.

 

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