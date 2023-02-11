بايرن يتخطى بوخوم بسهولة ويحتفظ بصدارة الدوري الألماني

أربيل (كوردستان 24)- فاز بايرن ميونيخ بسهولة 3-صفر على ضيفه بوخوم ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت مع استعداد الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ولحق توماس مولر، الذي خاض مباراته 428 ليصبح أكثر لاعب مشاركة مع بايرن في الدوري لغير حراس المرمى، بتمريرة سيئة من زايدي يانكو مدافع بوخوم إلى حارسه وخطف الكرة ليهز الشباك في الدقيقة 41.

وأهدر ليون جوريتسكا فرصة تعزيز الفارق عندما أطاح بالكرة بضربة رأس خارج الملعب من مدى قريب في نهاية الشوط الأول.

وأنقذ يان زومر حارس بايرن ضربة رأس بشكل رائع من فيليب هوفمان بعد سبع دقائق من الاستراحة.

وزاد بايرن إيقاعه ليحرز هدفين ويحسم الفوز.

وجعل البديل كينجسلي كومان النتيجة 2-صفر لبايرن، الذي يحل ضيفا على باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، بعد أربع دقائق من مشاركته بتسديدة قوية من بين قدمي الحارس مانويل ريمان في الدقيقة 64.

وبعد ذلك بعشر دقائق أضاف سيرج جنابري الهدف الثالث من ركلة جزاء.

ويملك بايرن 43 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أونيون برلين ثاني الترتيب الذي قلب تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج.

وكان يمكن لبايرن إضافة المزيد من الأهداف حيث أهدر البديل أريون إبراهموفيتش (17 عاما) عدة فرص.