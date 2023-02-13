علوم وتكنولوجيا

"واتساب" يكسر حاجز الـ 30 صورة

author_image سوار أحمد
العالم واتساب ميزة صور

أربيل (كوردستان24)- يواجه مستخدمو تطبيق التواصل الفوري "واتساب" العديد من القيود، أثناء تواصلهم مع الآخرين، مثل حجم الفيديوهات وعدد الصور التي يمكن إرسالها.

وذكر موقع  تقني يراقب عن كثب التطورات في "واتساب"، أن سقف الـ 30 صورة التي يمكن إرسالها في المحادثات الشخصية، والمجموعات سينتهي عما قريب.

وأضاف أن التحديث الجديد في التطبيق سيمكّن المستخدمين من إرسال حتى 100 صورة في الرسالة الواحدة.

وقال إنه يجري حاليا اختبار الميزة الجديدة في النسخة التجريبية "بيتا"،  من قبل عدد من المُختبِرين، بعد إدخالها في التحديث الجديد الخاص بتلك النسخة.

وحصل الموقع على لقطة شاشة (screenshot) تظهر واجهة "واتساب" أثناء تحميل صور، فظهرت ملاحظة في الأسفل، تقول إن الحد الأقصى 100 صورة وليس 30 صورة كما هو حاليا.

وبحسب الموقع التقني، فإن هذه الميزة ستجعل الأمر أسهل على المستخدمين لمشاركة ألبومات صورهم مع أصدقائهم وعائلاتهم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف