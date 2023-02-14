الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل في تركيا وسوريا تأثّروا بالزلزال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأمم المتحدة أن "أكثر من 7 ملايين طفل تأثّروا بالزلزال المدمّر والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي".

وأعرب المتحدث باسم المنظّمة جيمس إلدر، أن "في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4,6 مليون طفل. وفي سوريا، تأثّر 2,5 مليون طفل".

وعبّر "إلدر" عن خوفه من أن يكون "الآلاف" غيرهم لقوا حتفهم خلال الأيام الماضية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

وأودى الزلزال المدمّر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط فجر السادس من فبراير شباط، بحياة ما لا يقل عن 35 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف الآخرين في تركيا وسوريا.

وتعمل فرق الإنقاذ على الوصول إلى ناجين محتملين بعد 8 أيام على الكارثة، تزامناً مع «المفاجآت» القليلة التي ما زالت تأتي من تحت الأنقاض وتشير إلى وجود أحياء.