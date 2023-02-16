تركيا .. زلزال مرعش حرك القشرة الأرضية 7.3 أمتار

أربیل (كوردستان 24 )- كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ، عن معلومات جديدة تتعلق بالزلزال المدمر الذي ضربا كلا من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس "ريختر" الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن" القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش.

وأوضح مدير الحدّ من مخاطر الزلازل أورهان تتار، في مؤتمر صحفي عقده، أمس في أنقرة: ان " قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين ويتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وضرب الزلزال المزدوج، مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم.

وبلغ العدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن 3858، وعدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس "ريختر" بلغ 1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس "ريختر" 394، وعدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38.

ومن الجدير بالذكر أن عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تجاوز 41 ألفا، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية.

المصدر: سكاي نيوز