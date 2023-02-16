سیاسة

تركيا .. زلزال مرعش حرك القشرة الأرضية 7.3 أمتار

author_image Kurdistan24 اربیل
ترکیا

أربیل (كوردستان 24 )- كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ، عن معلومات جديدة تتعلق بالزلزال المدمر الذي ضربا كلا من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس "ريختر" الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن" القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش.

وأوضح مدير الحدّ من مخاطر الزلازل أورهان تتار، في مؤتمر صحفي عقده، أمس في أنقرة: ان " قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين ويتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وضرب الزلزال المزدوج، مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم.

وبلغ العدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن 3858، وعدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس "ريختر" بلغ 1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس "ريختر" 394، وعدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38.

ومن الجدير بالذكر أن عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تجاوز 41 ألفا، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية.

 

المصدر: سكاي نيوز

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف