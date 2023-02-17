سیاسة

وفد أمريكي من ميونيخ: واشنطن ستواصل دعم كوردستان ومساعدة العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
نيجيرفان بارزاني والسيناتور كريس فان هولن
نيجيرفان بارزاني والسيناتور كريس فان هولن
کوردستان إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مؤتمر ميونيخ

أربيل (كوردستان 24)- جدد وفد أمريكي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الجمعة، استمرار دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان في التصدي للإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع السيناتور كريس فان هولن ووفد من الكونغرس برئاسة رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايكل تورنر.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أن الاجتماعين تناولا "سبل تعزيز علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان".

وأكد الجانب الأمريكي "استمرار مساندة الولايات المتحدة لإقليم كوردستان في محاربة الإرهاب والتصدي لداعش ومساعدة العراق في مواجهة التحديات"، وفق البيان.

كما أشار الجانب الأمريكي إلى مسار عملية إصلاح وتوحيد البيشمركة.

وأكد نيجيرفان بارزاني "التزام إقليم كوردستان بمواصلة العملية وإنجاحها"، مشدداً على "أهمية وضرورة المساعدة الأمريكية في هذا المجال".

كما عبّر نيجيرفان بارزاني عن امتنان إقليم كوردستان لكل الدعم والمساعدات الأمريكية للعراق وإقليم كوردستان.

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