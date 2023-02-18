اقتصاد

إنطلاق المؤتمر الثاني للنفط والغاز في العراق

author_image مظفر مزوري
العراق بغداد مؤتمر النفط والغاز شركات محلية شركات عالمية دبلوماسيون

أربيل (كوردستان24)- يعقد اليوم في بغداد المؤتمر الثاني للنفط والغاز، بمشاركة شركات محلية وعالمية، ومن المقرر أن تستمرأعمال المؤتمر ليومين.

ويشارك في المؤتمر الثاني للنفط والغاز في العراق كبرى الشركات المحلية والاجنبية في مجال النفط والغاز، وكذلك دبلوماسيون عرب وأجانب يعملون في العراق.

وتستمر أعمال المؤتمر ليومين في بغداد، بمشاركة أكثر من 400 مندوب وممثل عن شركات محلية وأجنبية، أبرزها شركة بيكر هيوز و سكوب بتروليوم و لوك اويل و توتال و كريسنت بتروليوم و وذرفورد، والعديد من الشركات العالمية والمحلية الاخرى الداعمين لهذا المؤتمر.

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