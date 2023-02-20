سیاسة

منظمة بريطانية تحشّد دعماً لدفع برلمان بلادها للاعتراف بجرائم إبادة الإيزيديين

"تقصير الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية يعد أحد أسباب بطء عملية إعادة المواطنين النازحين إلى أماكنهم الأصلية"
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کوردستان إقليم كوردستان إيزيديون إبادة جماعية بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت منظمة بريطانية معنية بالحريات الدينية اليوم الاثنين إنها تعمل على تحشيد الدعم لدفع البرلمان البريطاني لتصنيف ما تعرض له الإيزيديون على تنظيم داعش "إبادة جماعية".

وجاءت هذه التصريحات على لسان راتشيل مينر المديرية التنفيذية لمنظمة بيلويذر خلال لقائها منسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كوردستان دينار زيباري.

ونقل الموقع الرسمي لحكومة الإقليم عن مينر قولها إن "المنظمة تحاول الآن حشد الدعم والإجماع بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين في البرلمان البريطاني".

وأضاف أن مينر وزيباري تباحثا بشأن أوضاع النازحين والتحديات التي تواجه حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بعودتهم إلى ديارهم.

وقال زيباري إن "تقصير الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية يعد أحد أسباب بطء عملية إعادة المواطنين النازحين إلى أماكنهم الأصلية".

وارتكب تنظيم داعش بحق الإيزيديين واحدة من أسوأ المجازر في التاريخ الحديث في أعقاب اجتياحه سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014.

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