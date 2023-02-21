العراق يوقع عقوداً للنفط والغاز مع نفط الهلال الإماراتية وشركتين صينيتين

أربيل (كوردستان 24)- وقع العراق عقوداً مع شركة نفط الهلال الإماراتية وشركتين صينيتين اليوم الثلاثاء لتطوير ستة حقول للنفط والغازفي إطار مساعيه لإنتاج الغاز الطبيعي الذي تشتد الحاجة إليه من أجل محطات توليد الكهرباء وخفض الاستيراد الذي يثقل كاهل ميزانية البلاد.

ووقعت نفط الهلال التي تتخذ من الإمارات مقراً ثلاثة عقود لمدة 20 عاماً لتطوير حقول للنفط والغاز الطبيعي في محافظتي البصرة وديالى.

وقالت الشركة إن العقود تشمل حقلي كلابات-قمر والخشم في ديالى، واللذين من المتوقع أن يبدأ إنتاجهما بنحو 250 مليون قدم مكعب قياسية يومياً من الغاز الطبيعي في غضون 18 شهراً.

وأضافت الشركة أنها تخطط أيضاً لاستكشاف وتطوير خضر الماء، وهو حقل ثالث للنفط والغاز في محافظة البصرة.

كما وقعت شركة جيو-جيد الصينية عقدين لحقوق التنقيب والتطوير في حقل الحويزة النفطي جنوب العراق ونفط خانة شمال شرق بغداد، وكلاهما بالقرب من الحدود مع إيران.

ووقعت شركة النفط والغاز الصينية يونايتد إنرجي جروب ليمتد عقدا لتطوير حقل السندباد النفطي بالقرب من البصرة.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال مراسم توقيع العقود اليوم الثلاثاء التي حضرها رئيس الوزراء محمد السوداني إن العراق يتوقع أن تساعد العقود الجديدة في إنتاج أكثر من 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز الطبيعي.

ويعتمد العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير على واردات الغاز الإيرانية لتغذية شبكة الكهرباء.

وقال عبد الغني إن العراق يخطط لإطلاق جولة جديدة من التراخيص لتعزيز إنتاج الغاز.

وأضاف أن الجولة الجديدة ستشمل مناطق تنقيب في شمال ووسط وغرب البلاد.