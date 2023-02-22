سیاسة

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بغداد

author_image سوار أحمد
العراق وزير الخارجية الإيراني العراق زيارة

أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى بغداد في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وصل قبل قليل إلى العاصمة بغداد".

ومن المقرر ان يلتقي الوزير الإيراني بالرئاسات الثلاث ومستشار الأمن القوميّ العراقيّ، وبنظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

وتأتي هذه اللقاءات لبحث العلاقات الثنائية في جميع الأصعدة وسبل الأخذ بالحوار سبيلاً لتعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها وينعكس إيجاباً على الشعبين الجارين.

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