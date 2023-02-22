بايدن: أوكرانيا لن تكون انتصاراً لروسيا أبداً

أربيل (كوردستان 24 )- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الدعم لأوكرانيا «لن يضعف» وأوكرانيا «تبقى حرة»، وذلك خلال إلقائه خطابا الثلاثاء في بولندا قبيل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.

وصرّح بايدن أمام حشد تجمع خارج القلعة الملكية في وارسو «يجب ألا يكون هناك شك: دعمنا لأوكرانيا لن يضعف، حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يقسم ونحن لن نكل». وأضاف «الغرب لا يتآمر لمهاجمة روسيا كما قال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ملايين المواطنين الروس الذين يريدون العيش بسلام مع جيرانهم ليسوا العدو».

وتابع بايدن بالقول إن بوتين ظن أنه «قوي» لكنه اصطدم بـ«إرادة أميركية حديدية». وأضاف: بوتين «اعتقد أن الاستبداديين مثله أقوياء وأن قادة الديموقراطيات ضعفاء لكنّه اصطدم بالإرادة الحديد للولايات المتحدة ولدول من كل الأصقاع رفضت القبول بعالم يحكمه الخوف».

كما أعلن بايدن في كلمته أن الولايات المتحدة وشركاءها سيعلنون عن المزيد من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام.

وكان نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو صرج في وقت سابق اليوم أن واشنطن وحلفاءها سيعلنون عن عقوبات إضافية ضد روسيا في «الأيام المقبلة». وذكر أديمو «جزء كبير مما سنفعله باستخدام العقوبات هو ملاحقة الشبكات التي تساعد على تسهيل التحايل... لذلك سترون في الأيام المقبلة إجراءات إضافية سنتخذها ليس فقط هنا في الولايات المتحدة، وإنما... بالتعاون والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم