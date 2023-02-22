سیاسة

وزيرة الهجرة تعلن عودة 1650 نازحاً الى مناطق سكناهم الأصلية في نينوى

"العودة جاءت أستكمالاً لبرنامج الأستقرار للأسر العائدة"
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العراق

 أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، عودة (1650) نازحاً الى مناطق سكناهم الأصلية في نينوى.

وقالت جابرو في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "1650 نازحاً عادوا من مخيم الجدعة الخامس إلى مناطق سكناهم الأصلية في مناطق ( مركز الموصل والحضر و القيارة والبعاج وتلعفر وحمام العليل ) بمحافظة نينوى".

واضافت ان "العودة جاءت أستكمالاً لبرنامج الأستقرار للأسر العائدة، فضلاً عن التنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية في نينوى بعد أستحصال الموافقات الأصولية لتأمين عودتهم

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