محكمة الجنايات تحجز أموال رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

أربیل (كوردستان 24 ) - أصدرت محكمة جنايات النجف، قرارا قضائيا بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس ادارة مطار النجف الاشرف الدولي السابق فائد كاظم نون الشمري.

وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة بتاريخ 7 من الشهر الحالي وأطلعت علیها كوردستان 24 "أصدر قاضي محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة قراراً يتضمن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب فائد كاظم نون الشمري عدا الأموال التي لا يجوز حجزها".

واوضحت الوثيقة أن "القرار جاء إستناداً لأحكام المادة 121 الاصولية لتعذر تنفيذ أمر القبض الصادر بحقهم وفق أحكام المادة 340 بدلالة المادة 341 من قانون العقوبات مع إرسال الأوراق التحقيقية الى هذه المحكمة لغرض تأييد قرار الحجز و لدى التدقيق والمداولة والإطلاع على الأوراق التحقيقية لوحظ تعذر تنفيذ أمر القبض بحق المتهم المذكور وفق الإشعارات المربوطة وعليه قررت المحكمة تأييد قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق المتهم الهارب فائد كاظم نون الشمري".

وكان رئیس سلطة الطيران المدني عماد الاسدي قد أعلن في وقت سابق في تصريحات صحفية " عدم معرفة عائدية مطار النجف ولا أين تذهب إيراداته مضيفا أن المطار ليس له مرجعية وأن المطارات الاتحادية هي بغداد والموصل والبصرة وذي قار الذي هو قيد الانشاء ، وأن مطاري كركوك والنجف أستثماريين ، موكدا أن مطارالنجف ليس تابعا لسلطة الطيران المدني وهو يوازي مطار بغداد في عدد الزيارات والايرادات ولانعلم أين تذهب ".

أدناه نص الوثيقة: