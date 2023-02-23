سیاسة

محكمة الجنايات تحجز أموال رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

مدير سلطة الطيران المدني أعلن في وقت سابق " عدم معرفة عائدية مطار النجف ولا أين تذهب إيراداته "
author_image Kurdistan24 اربیل
العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أصدرت محكمة جنايات النجف، قرارا قضائيا بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس ادارة مطار النجف الاشرف الدولي السابق فائد كاظم نون الشمري. 

وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة بتاريخ 7 من الشهر الحالي وأطلعت علیها كوردستان 24  "أصدر قاضي محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة قراراً يتضمن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب فائد كاظم نون الشمري عدا الأموال التي لا يجوز حجزها".

واوضحت الوثيقة أن "القرار جاء  إستناداً لأحكام المادة 121 الاصولية لتعذر تنفيذ أمر القبض الصادر بحقهم وفق أحكام المادة 340 بدلالة المادة 341 من قانون العقوبات مع إرسال الأوراق التحقيقية الى هذه المحكمة لغرض تأييد قرار الحجز و لدى التدقيق والمداولة والإطلاع على الأوراق التحقيقية لوحظ تعذر تنفيذ أمر القبض بحق المتهم المذكور وفق الإشعارات المربوطة وعليه قررت المحكمة تأييد قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق المتهم الهارب فائد كاظم نون الشمري".

وكان رئیس سلطة الطيران المدني عماد الاسدي قد أعلن في وقت سابق في تصريحات صحفية " عدم معرفة عائدية مطار النجف ولا أين تذهب إيراداته مضيفا أن المطار ليس له مرجعية وأن المطارات الاتحادية هي بغداد والموصل والبصرة وذي قار الذي هو قيد الانشاء ، وأن مطاري كركوك والنجف أستثماريين ، موكدا أن مطارالنجف ليس تابعا لسلطة الطيران المدني وهو يوازي مطار بغداد في عدد الزيارات والايرادات ولانعلم أين تذهب ".

أدناه نص الوثيقة:

45ق
الوثيقة 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف