قتلى بقصف تركي استهدف عجلة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سنجار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة اشخاص بينهم قيادي، على إثر استهداف طائرة مسيّرة تركية، لعجلة تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

وأفادت المديرية في بيان، بأن "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي، استهدفت اليوم الاثنين 27 فبراير/شباط 2023، الساعة 12:10 ظهرا، مركبة تابعة لوحدات حماية المرأة في مجمع خناصور في منطقة سنجار، مما أسفر عن مقتل مسؤول عسكري ومسلحين".

وقال مراسل كوردستان 24، ان العجلة كانت تسير على الطريق بين قرية بهارافا ومجمع خانة صور غرب ناحية سنوني شمال سنجار عندما تعرضت للقصف.

ونقل مراسل كوردستان 24 عن مصدر أمني، ان ضحايا القصف هم بير جكو قيادي في حزب العمال الكوردستاني و لواء 80 للحشد الشعبي واثنان من أفراد حمايته.