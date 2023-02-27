سیاسة

قتلى بقصف تركي استهدف عجلة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سنجار

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية مكافحة الارهاب سنجار حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة اشخاص بينهم قيادي، على إثر استهداف طائرة مسيّرة تركية، لعجلة تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

وأفادت المديرية في بيان، بأن "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي، استهدفت اليوم الاثنين 27 فبراير/شباط 2023، الساعة 12:10 ظهرا، مركبة تابعة لوحدات حماية المرأة في مجمع خناصور في منطقة سنجار، مما أسفر عن مقتل مسؤول عسكري ومسلحين".

وقال مراسل كوردستان 24، ان العجلة كانت تسير على الطريق بين قرية بهارافا ومجمع خانة صور غرب ناحية سنوني شمال سنجار عندما تعرضت للقصف.

ونقل مراسل كوردستان 24 عن مصدر أمني، ان ضحايا القصف هم بير جكو قيادي في حزب العمال الكوردستاني و لواء 80 للحشد الشعبي واثنان من أفراد حمايته.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف