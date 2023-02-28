سیاسة

عبد الخالق طلعت: بعد إقرار الموازنة الاتحادية سيباشر اللواءان المشتركان مهامهما

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ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة عبد الخالق طلعت
ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة عبد الخالق طلعت
کوردستان ممثل حكومة إقليم كوردستان قيادة العمليات المشتركة عبد الخالق طلعت اللواءان المشتركان

أربيل (كوردستان 24)- قال ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة عبد الخالق طلعت، اليوم الثلاثاء، إنه بعد إقرار الموازنة الاتحادية سيباشر اللواءان المشتركان مهامهما.

وأضاف عبد الخالق طلعت في تصريح لكوردستان 24، أنه "انتهت أعمال تأسيس اللواءين المشتركين، ونحن بانتظار إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023".

وأشار إلى أنه "أدرجت رواتب اللواءين المشتركين ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023"، مشدداً على أنه "بعد تصديق الموازنة سيباشر اللواءان المشتركان مهامهما".

 

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