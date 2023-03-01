نيجيرفان بارزاني ووزير الدولة البريطاني يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افریقا والامم المتحدة، اللورد طارق أحمد، الأربعاء، على أهمية تعزيز العلاقات بين الإقليم وبريطانيا.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لطارق أحمد والوفد المرافق في أربيل.

وأكد اللورد أحمد، خلال الاجتماع، رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن بريطانيا تنظر باهتمام إلى العلاقات بين بغداد وأربيل وترى أن الاستقرار والعلاقات الطيبة بين أربيل وبغداد يمنحان العراق القوة في مواجهة التحديات، وعبّر عن ثناء بلاده ودعمها لحل المشاكل العالقة بين الجانبين.

وفي الاجتماع الذي حضره سفير بريطانيا في العراق، والقنصل العام البريطاني في أربيل، بحث الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية للعراق وإقليم كوردستان، وأكد نيجيرفان بارزاني، في هذا السياق، أن إقليم كوردستان يسعى باستمرار لحل المشاكل مع بغداد، إلى جانب العمل من أجل الحفاظ على وحدة الصف داخل إقليم كوردستان.

واتفق الجانبان في الرأي بأن الأمان والاستقرار وحل مشاكل البلد، أمور تعزز تقدم العراق وعودته إلى مكانته التي يستحقها في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، وتزيد من فرص العمل والاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال الأجنبية في البلد.

انتخابات إقليم كوردستان، وقانون النفط والغاز وقانون الموازنة الاتحادية العراقية، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، وتداعيات الحرب في أوكراينا، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر للاجتماع.