مسرور بارزاني: قانون العمل في كوردستان سيؤدي دوراً مهماً في حماية حقوق العمّال

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء إن قانون العمل في الإقليم سيؤدي دوراً مهماً في حماية حقوق العمّال.

جاء ذلك في بيان أصدره بارزاني، بمناسبة إقرار مشروع قانون العمل من قبل برلمان كوردستان.

وقال مسرور بارزاني "أشكر برلمان كوردستان بمناسبة مصادقته اليوم بالإجماع على (مشروع قانون العمل في إقليم كوردستان)، وأودُّ كذلك أن أشكر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكل الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على إعداد مشروع هذا القانون المهم، وإحالته إلى برلمان كوردستان لإقراره".

وأضاف "ويطيب لي أن أهنئ عمّال كوردستان بمناسبة التصديق على هذا القانون الذي سيؤدي دوراً مهماً في حماية حقوقهم عامة، والنساء العاملات على وجه الخصوص، فضلاً عن إنهاء كل أشكال العمل القسري (السخرة)، والحدّ من التعسف بحق العمال، والقضاء على عمالة الأطفال".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "هذا القانون سيحفظ أيضاً، جميع حقوق العمّال من الناحية الصحية والسلامة المهنية والحقوق القانونية، كما سيسهم في مساعدة أصحاب العمل لإيجاد العمّال الملائمين، وإعادة تنظيم ظروف العمل والعلاقات بين العمّال وأصحاب العمل، وذلك على أساس صحي وعادل".

وأكد أن "حماية حقوق عمّال كوردستان والحفاظ عليها، ولا سيّما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، تعدّ جزءاً مهماً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، من أجل صون حقوقهم القانونية، وضمان مستقبل عمّال كوردستان كافة".

واختتم بيانه بالقول "وبهذه المناسبة، نجدد التزامنا بالمضي قدماً في حماية حقوق العمّال، وكذلك العمل على الارتقاء بأوضاعهم المعيشية".