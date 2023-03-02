مدير الصحة العالمية ينتقد "نسيان" المجتمع الدولي مأساة السوريين

أربيل (كوردستان 24)- انتقد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المجتمع الدولي "لنسيانه مأساة الشعب السوري"، وتساءل قائلاً: "أين الإنسانية؟".

جاء ذلك في تغريدة نشرها الخميس، غداة زيارة أجراها الأربعاء إلى محافظة إدلب المتضررة من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا مطلع شباط فبراير.

وقال: "المجتمع الدولي نسي أمر سوريا، الوضع يرثى له، 12 عاماً من الحرب والانهيار الاقتصادي ووباء كورونا والجفاف، والآن الزلزال".

وأردف غيبريسوس قائلا: "يمكن للجميع أن يتخيل مدى الرعب الذي يعيشه الشعب السوري، أين الانسانية؟"، وفق التغريدة.

وفي 6 شباط فبراير ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا وآلاف الهزات الارتدادية، ما تسبب بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.