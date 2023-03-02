سیاسة

مدير الصحة العالمية ينتقد "نسيان" المجتمع الدولي مأساة السوريين

وأردف غيبريسوس قائلا: "يمكن للجميع أن يتخيل مدى الرعب الذي يعيشه الشعب السوري"
author_image أحمد حاجي
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
سوریا مدير منظمة الصحة العالمية مأساة الشعب السوري زلزال سوريا تركيا

أربيل (كوردستان 24)- انتقد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المجتمع الدولي "لنسيانه مأساة الشعب السوري"، وتساءل قائلاً: "أين الإنسانية؟".

جاء ذلك في تغريدة نشرها الخميس، غداة زيارة أجراها الأربعاء إلى محافظة إدلب المتضررة من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا مطلع شباط فبراير.

وقال: "المجتمع الدولي نسي أمر سوريا، الوضع يرثى له، 12 عاماً من الحرب والانهيار الاقتصادي ووباء كورونا والجفاف، والآن الزلزال".

وأردف غيبريسوس قائلا: "يمكن للجميع أن يتخيل مدى الرعب الذي يعيشه الشعب السوري، أين الانسانية؟"، وفق التغريدة.

وفي 6 شباط فبراير ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا وآلاف الهزات الارتدادية، ما تسبب بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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