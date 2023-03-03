صحة وبیئة

هزة جديدة بقوة 5.0 درجة تضرب كهرمان مرعش

author_image سوار أحمد
ترکیا كهرمان مرعش هيئة الكوارث زلزال

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) يوم الجمعة 3 آذار 2023، أن هزة أرضية بشدة 5.0 درجات على مقياس ريختر وقعت في كهرمان مرعش.

وذكرت الهيئة عبر بيان، أنه "تم تسجيل هزة بقوة 5 درجات عند الساعة 05:53 صباحا في منطقة أونيكيسوبات في كهرمان مرعش".

وأوضحت أن "الهزة وقعت على عمق 6.95 كيلومتر، دون وقوع أضرار حتى الساعة"، وفق ما نقلت "العربية".

وضرب زلزال مزدوج تركيا وسوريا في 6 شباط الماضي، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وقد حصد أكثر من 50 ألف قتيل في البلدين، إضافة إلى دمار هائل، ونزوح الملايين من الناس.

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