السوداني يوجه برفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، برفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين الذين يزورن العراق.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي للوكالة الحكومية الرسمية، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارتي الخارجية والداخلية باتخاذ إجراءات رفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين الذين يزورن العراق".

وأضاف أن "القرار جاء بناء على العلاقات الثنائية وكذلك لوجود عدد كبير من الزوار والمستثمرين اللبنانيين في العراق علاوة على مبدأ التعامل بالمثل بعد أن قررت الحكومة اللبنانية في وقت سابق رفع سمة الدخول عن العراقيين".