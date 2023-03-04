بحضور مسرور بارزاني إنطلاق فعاليات مؤتمر تيديكس نيشتمان في أربيل

أربيل (كوردستان24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وبرعاية مؤسسة كوردستان24، تنطلق اليوم السبت 4 آذار 2023 فعاليات مؤتمر تيديكس نيشتمان في أربيل.

في الايام الماضية عمل 150 شاباً متطوعاً في استعدادات انطلاق النسخة السادسة لفعاليات مؤتمر تيديكس نيشتمان في أربيل، وسيستمع هذا العام أكثر من ألف شخص الى أربعة عشر متحدثاً محلياً ودولياً، والمشاركون من جميع مدن إقليم كوردستان وكذلك من الولايات المتحدة الامريكية وبلدان أوروبية يشاركون في هذه النسخة.

فعاليات مؤتمر تيديكس نيشتمان هو حدث عالمي يقام سنوياً في العديد من البلدان، ويعرض أفكار وقدرات وابتكارات الشباب البارزين في المجتمع في مختلف المجالات.

في النسخة السادسة من مؤتمر تيديكس نيشتمان هذا العام سيقدم عدد من الشباب أفكارهم، وسيتم عرض منتجات محلية من قبل شباب آخرين.