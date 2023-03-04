السوداني يتفقد الأعمال في شارع أبي نواس ويوجه بتحويل أراضي معسكر الرشيد إلى متنزهات

أربيل (كوردستان 24)- تفقد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الأعمال في شارع أبي نواس وسط العاصمة بغداد، فيما وجه بتحويل أراضي معسكر الرشيد إلى متنزهات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تفقد الأعمال الجارية في شارع أبي نواس، التي تُنفذ حالياً ضمن حملة (بغداد أجمل)"، لافتاً إلى أن "السوداني اطلع على سير الأعمال فيه، والتقى بالعاملين ومهندسي المشروع، الذي يتضمن تطوير الشارع وتأهيله وإكساءه، وتطوير الطريق المحاذي لنهر دجلة".

وأضاف أن "السوداني تفقّد معسكر الرشيد، واطلع على المعسكر وحجم التجاوزات فيه، ووجه بعقد اجتماع عالي المستوى من أجل إعادة تخصيص أراضي معسكر الرشيد وإحالتها إلى شركة مستثمرة تقدم رؤية لتطويرها وتحويلها إلى بارك ومساحة خضراء، وجعلها منتجعاً لأهالي بغداد"، مبيناً أن "رئيس الوزراء وجه بفتح شارع باتجاه منطقة الزعفرانية ضمن مشروع فك الاختناقات المرورية".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان بـ "جهود أمانة بغداد في مجال المشاريع الخدمية"، مبيناً "حاجة المواطنين إلى المتنزهات لتكون متنفساً لهم، إلى جانب حاجتهم للخدمات الأساسية".

وأشار إلى "سوء استخدام أراضي الدولة، بذريعة الاستثمار، فانتشرت المجمعات السكنية الاستثمارية والمولات في مركز بغداد وتسببت باختناقات مرورية".

ووجه السوداني بـ "منع تحويل مناطق ضفتي نهر دجلة التي تعود لبعض الوزارات إلى مكان للنفايات، وأمرَ بتطويرها، ابتداءً من منطقة الكريعات".

وأكد على "أهمية دخول القطاع الخاص في مشروع تطوير ضفتي النهر، على أن تكون المطاعم والكازينوهات، التي ستقام ضمن مواصفات وتصاميم، تمتاز بالجمالية والبساطة"، مبيناً أن" هناك العديد من الكفاءات الهندسية القادرة على تقديم دراسات لنماذج تنفذ بإمكانياتنا في منطقة ضفتي دجلة".