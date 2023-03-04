إيران.. اندلاع احتجاجات للاشتباه بـ"هجمات تسميم" في مدارس البنات

أربيل (كوردستان 24)- احتج آباء ينتابهم القلق في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى اليوم السبت على ما يشتبه بأنها موجة من الهجمات بالسم تعرضت لها بناتهم التلميذات في عشرات المدارس، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع مصورة.

وأثرت حالة الإعياء غير المفسرة حتى الآن على مئات من طالبات المدارس في الأشهر القليلة الماضية، في حين يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن الفتيات ربما تعرضن للتسمم وألقوا باللوم على أعداء طهران.

وقال وزير الصحة إن الفتيات تعرضن لهجمات "بسم خفيف" وأشار بعض السياسيين إلى أن جماعات إسلامية متشددة تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

وقال وزير الداخلية الإيراني اليوم السبت إن المحققين عثروا على "عينات مشبوهة" تجري دراستها.

وأضاف الوزير عبد الرضا رحماني فضلي في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "في دراسات ميدانية، عُثر على عينات مشبوهة يجري التحقيق فيها... للتعرف على أسباب مرض التلميذات وسيتم نشر النتائج في أسرع وقت ممكن".

ورُصدت حالات الإعياء في أكثر من 30 مدرسة في 10 على الأقل من أقاليم إيران البالغ عددها 31 اليوم السبت. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الأهالي في المدارس لأخذ بناتهن إلى منازلهن، بينما نُقلت بعض التلميذات إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف أو الحافلات.

وتحوّل تجمع لأولياء الأمور خارج مبنى لوزارة التعليم في غرب طهران اليوم السبت إلى مظاهرة مناهضة للحكومة، بحسب مقطع فيديو.

وخرجت احتجاجات مماثلة في منطقتين أخريين في طهران ومدن أخرى من بينها أصفهان ورشت، بحسب مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها.