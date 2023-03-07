سیاسة

خامنئي يطالب بإعدام المتورطين في حادثة تسمم الطالبات في إيران

author_image سوار أحمد
إيران ايران حادثة التسمم خامنئي

أربيل (كوردستان24)- افاد التلفزيون الإيراني الرسمي أمس الاثنين، أن المرشد الأعلى علي خامنئي وصف تعرض تلميذات إيرانيات للتسمم خلال الشهور القليلة الماضية بأنه جريمة "لا تغتفر" يجب أن تكون عقوبتها الإعدام إذا ثبت أنها متعمدة.

وأثارت الحادثة استياء حادا وغضبا شعبيا عارما بسبب موجة يشتبه في أنها ناتجة عن هجمات في المدارس.

وأصيبت أكثر من ألف فتاة إيرانية في مدارس مختلفة بالتسمم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا لوسائل إعلام رسمية ومسؤولين. وأشار بعض الساسة إلى أن جماعات دينية تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

وذكر التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله "على السلطات تتبع قضية تسميم التلميذات بجدية.. إذا ثبت أنها متعمدة.. فيجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة -التي لا تغتفر- بالإعدام".

وامتدت حوادث التسمم التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة قم وسط إيران إلى 25 من أصل 31 إقليما في إيران، ودفع ذلك بعض أولياء الأمور إلى عدم إرسال بناتهم للمدارس وتنظيم احتجاجات.

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