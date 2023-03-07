سیاسة

أنقرة تطالب واشنطن بتوضيح بشأن زيارة مارك ميلي إلى سوريا

author_image سوار أحمد
ترکیا تركيا أمريكا مارك ميلي

أربيل (كوردستان24)- استدعت وزارة الخارجية التركية، سفير واشنطن لدى أنقرة جيف فليك، وطلبت توضيحاً حول زيارة رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي إلى شمال شرق سوريا، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

يأتي ذلك بعد أن حطّ ميلي، يوم السبت، في إحدى قواعد الجيش الأمريكي في سوريا، لتقييم عمليات محاربة تنظيم داعش، وفق ما قال لصحفيين مرافقين له.

وقال المتحدث باسم ميلي، العقيد ديف باتلر، إن ميلي التقى مع القوات الأمريكية في شمالي شرق سوريا المتواجدين هناك كجزء من حملة هزيمة تنظيم داعش وتفقد إجراءات حماية القوة.

وفي فبراير/ شباط، أجرت القوات الأمريكية 15 عملية شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكوردية ركيزة أساسية لها، بالإضافة إلى عمليتين للولايات المتحدة فقط، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية. وقالت القيادة المركزية إن العمليات أدت إلى مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش واعتقال 11 آخرين.

ولعبت قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الأساسي للتحالف الذي تقوده أميركا ضد تنظيم داعش، دورا رئيسيا في هزيمة التنظيم المتشدد في سوريا، لكن الدعم الأميركي للجماعة تسبب في حالة من التوتر مع تركيا لسنوات.

في غضون ذلك أدانت وزارة الخارجية السورية في دمشق زيارة ميلي، ووصفتها بـ "انتهاك صارخ لسيادة البلاد ووحدة أراضيها"، بحسب وكالة الأنباء السورية الحكومية الرسمية (سانا).

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