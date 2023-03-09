السوداني يصادق على التوصيات النهائية الخاصة بتوطين الصناعة الدوائية

أربيل (كوردستان 24)- صادق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على التوصيات النهائية الخاصة بتوطين الصناعة الدوائية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الثاني لرابطة منتجي الأدوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة والمعادن، وعدد من المديرين العامّين في الوزارتين".

وأوضح البيان أن "الاجتماع شهد إقرار التوصيات النهائية الخاصة بتوطين الصناعة الدوائية"، موجهاً "بتنفيذها من قبل الجهات المعنية، وإحالة عدد من المتطلبات إلى مجلس الوزراء بهدف إصدار قرارات بشأنها، وبما يساعد في النهوض بالصناعة الدوائية، وزيادة عدد الأدوية المنتجة في العراق، وتجنيب المواطن شراء الأدوية غير المفحوصة".

وأضاف أن "الأدوية المستوردة تشكل تأثيرات اقتصادية، حيث يتم استيراد 90 بالمئة من الحاجة الدوائية، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً".

وقال السوداني خلال الاجتماع إن "الصناعة الدوائية تمثل واحدة من أهم متبنيات الحكومة في برنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادي وتنمية القطاعات المختلفة"، مبيناً أن "توطين الصناعات الدوائية لم يكن شعاراً إنما هدف، وتم ترجمته إلى إجراءات حقيقية وتوصيات بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات".

وأشار إلى أن "المنتجين في القطاع الحكومي والخاص، فإن الحكومة ووزاراتها المعنية قد أوفت بالتزاماتها، وبانتظار التنفيذ"، لافتاً إلى أن "الصناعة الدوائية كفيلة بتوفير فرص عمل جديدة نحن بأمس الحاجة لها في هذا الوقت".

وأردف "على كل المنتجين في القطّاع الحكومي أو الخاص أن يبادروا باستثمار هذه المرحلة المهمة لتبني الحكومة مبدأ توطين الصناعة الدوائية"، مؤكداً "الاستعداد لأي دعم أو مساندة، سواء على مستوى الإجراءات التي يحتاجون إليها في المستقبل، أم على صعيد منح القروض أو أي تسهيلات أخرى".

وتابع "هذه فرصة ذهبية لوضع الصناعة الدوائية في مكانها الصحيح بالعراق"، منوهاً "اليوم نحن أمام حدث مهم في مجال الصناعة الدوائية، وعلينا أن نستثمر هذا الجانب لتكون لدينا صناعة دوائية تُنتج داخل العراق".