سیاسة

أردوغان يحدّد موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- الأناضول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- الأناضول
ترکیا أردوغان الانتخابات الرئاسية تركيا مرسوم

أربيل (كوردستان 24)- حدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 14 مايو أيار 2023، موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده، بعد توقيع مرسومٍ،الجمعة، أعلن فيه أن تقديم موعد الانتخابات جاء "استجابةً لرغبة الشعب واستناداً للدستور".

وفي خطابٍ له اليوم عقب توقيع المرسوم، قال الرئيس التركي إن تقييماً شاملاً أجري لكيفية إجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة بالزلزال.

منتقداً في الوقت ذاته، تصريحات قادة المعارضة بشأن الزلزال وآثاره، واعتبر أنها كانت "صادمة وتُظهر أنهم لا يعلمون شيئاً عن واقع الأزمة".

ووصف تلك التصريحات بأنها "تبرهن على محاولاتهم المستمرة لنشر الشائعات".

وقال الرئيس التركي إن هناك من يحاول استغلال الزلزال وآثاره في سياقات سياسية "لكن ذلك لن يؤثر على عزمنا وخططنا".

وأكد أن حكومته عملت منذ الساعات الأولى لحدوث الزلزال على البحث والإنقاذ وتفقّد المدن المنكوبة، وأنها أعدّت خططاً للتعامل مع الكارثة ومختلف تداعياتها.

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة تمكنت من رفع آثار الزلزال، وستكمل بناء 300 ألف منزل في عام واحد.

 

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