"ميدل إيست آي": العراق أصبح قناة مهمة لمهربي المخدرات

أربيل (كوردستان 24 ) - تحدث موقع ميدل إيست آي البريطاني، عن قيام العراق بمصادرة 3 ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سوريا، فيما لفت إلى أنه أصبح قناة مهمة لمهربي الحبوب المخدرة.

وذكر الموقع، السبت (11 آذار 2023)، أنه "مع حدوده مع سوريا والسعودية وإيران والكويت ودول أخرى ، أصبح العراق قناة مهمة لمهربي الحبوب المخدرة، المصنوعة في سوريا بشكل أساسي".

وقالت السلطات العراقية يوم السبت إنها ضبطت ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون، وهو منشط من نوع الأمفيتامين يجتاح الشرق الأوسط منذ سنوات ، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت سلطة الحدود العراقية إن الحبوب كانت مخبأة في صناديق تفاح "محملة على شاحنة ثلاجة" واكتشفت عند معبر القائم بين محافظة دير الزور السورية ومنطقة صحراء الأنبار بغرب العراق.

وأضافت الوكالة في بيان أنه ألقي القبض على سائق الشاحنة.

وصرح مسؤول في سلطة الحدود لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته بأن "الشحنة من سوريا إلى العراق تحتوي على حبوب كبتاغون أنتجها عدد من الشركات المصنعة".

وكثفت قوات الأمن العراقية عمليات مكافحة المخدرات في الأشهر الأخيرة، مع الإبلاغ عن العديد من عمليات ضبط المخدرات البارزة.

من خلال تقاسم الحدود مع سوريا والسعودية وإيران والكويت ودول أخرى ، كان العراق بمثابة قناة رئيسية لمهربي الكبتاغون ، الذي ينتج بشكل أساسي في سوريا وله أكبر سوق له في دول الخليج العربية.

ارتفعت مبيعات المخدرات وتعاطيها في العراق في السنوات الأخيرة.

في يونيو / حزيران ، قالت قوات الأمن العراقية إنها أجبرت طائرة خفيفة بالقرب من الحدود الكويتية متوجهة إلى الإمارة من إيران بمليون حبة كبتاغون.

قبل أسابيع ، أعلنت الشرطة العراقية أنها ضبطت أكثر من ستة ملايين حبة من المنشطات في عملية ضبط مخدرات كبيرة.

أصبحت المناطق الواقعة في وسط وجنوب العراق على الحدود مع إيران طرقًا رئيسية لتهريب المخدرات ، بما في ذلك الميثامفيتامين الكريستالي.

عينت وحدة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في كانون الأول / ديسمبر 2021 محافظتي البصرة وميسان المجاورتين "المحافظات الجنوبية الرائدة من حيث التهريب والاستهلاك".

المصدر: "ميدل إيست آي"