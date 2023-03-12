وزير الدفاع التركي: 56 ألف لاجئا سوريا عادوا "طوعا" إلى بلادهم بعد الزلزال

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الأحد، إن نحو 56 ألف لاجئا سوريا في تركيا، عادوا طوعاً إلى بلادهم بعد زلزال 6 فبراير الماضي.

وأضاف آكار في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول، أن "اللاجئين عادوا إلى بلادهم بعد الزلزال المدمّر بإرادتهم".

كما لفت إلى أن الكارثة خلّفت آلاف القتلى والمصابين في البلدين.

وجاء الإعلان التركي، بعد أسبوعين من انتشار تقارير إعلامية تركية محلية، كانت ألمحت إلى أن تلك العودة نهائياً دائمة.

وشهد معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا، خلال الأسابيع الماضية، وجود "طوابير طويلة" قادمة من منطقة هاتاي التي ضربها الزلزال.

كما تم ترحيل أكثر من 2000 جثمان لسوريين لاجئين في تركيا ممن تم التعرف على هويتهم إلى سوريا.

وبلغ عدد قتلى الزلزال ما يقرب من 6 آلاف في سوريا التي دمرتها حرب خلفت نحو نصف مليون قتيل وشردت الملايين ودمرت البنية التحتية.

فيما أدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.

ويتواجد في تركيا أكثر من 3 ملايين ونصف المليون لاجئ سوري.