بسبب زيارة السوداني.. تأجيل إنطلاق الموسم الجديد لكوردستان24

أربيل (كوردستان24)- كان من المقرر أن يبدأ الموسم الجديد في فضائية كوردستان 24 اليوم الثلاثاء، لكن بسبب زيارة رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان، تم تأجيل إطلاق باقة البرامج الجديدة.

وقال المدير العام لمؤسسة كوردستان 24، أحمد الزاويتي، ""نظرا لزيارة رئيس الوزراء الاتحادي العراقي محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان ولقائه مع كبار المسؤولين، وكون أن مؤسستنا ستقوم بتغطية الحدث، سيتم تأجيل إنطلاق الموسم الجديد لفضائية كوردستان24 إلى الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء".

ومن المقرر أن تطلق فضائية كوردستان24 موسمها الجديد ضمن جهودها لتطوير الاعلام الكوردي وتعزيز دوره في الرأي العام العالمي وتطل على جمهورها بسلسلة برامج حديثة وتغطية اشمل للاحداث حول العالم باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا.

ولمؤسسة كوردستان24- ومقرها الرئيسي في اربيل- منصات اعلامية عديدة ومنها محطة تلفزيونية واذاعة تبث على موجات FM وموقع الكتروني يضم محتوى اخبارياً متجدداً باللغات الكوردية باللهجتين السورانية والكرمانجية والانجليزية والعربية والتركية.