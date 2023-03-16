سیاسة

الأسد يرحّب بإقامة قواعد عسكرية روسيّة جديدة في سوريا

author_image سوار أحمد
سوریا بشار الأسد بوتين موسكو قواعد عسكرية

أربيل (كوردستان24)- رحّب الرئيس السوري بشار الأسد، بمقترحات من روسيا، بإقامة قواعد عسكرية جديدة أو زيادة عدد أفراد قواتها في سوريا، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

وقال الأسد -الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين- إن الوجود العسكري الروسي في بلاده لا يتعين أن يكون مؤقتا.

واضاف بعد لقائه بوتين، إن هناك ضرورة لإعادة التوازن إلى العالم اليوم وإلا فإنه سيتجه إلى الانفجار والدمار.

وأشار الرئيس السوري إلى أن زيارته هذه هي الأولى بعد الحرب في أوكرانيا، مجددا دعم نظامه لروسيا في حربها ضد ما وصفها "بالنازية التي يدعمها الغرب"، حسب تعبيره.

وتتزامن زيارة الأسد الى موسكو، مع الذكرى 12 للإحتجاجات التي انطلقت في سوريا، والمناهضة للنظام السوري.

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