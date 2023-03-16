وزارة التخطيط: العجز المقدر بالموازنة العامة حوالي 60 ترليون دينار

أربيل (كوردستان 24 )- أكد وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الخميس، 16 اذار أن العجز المقدر بالموازنة العامة حوالي 60 ترليون دينار.

وقال تميم خلال كلمة في ملتقى السليمانية وتابعتها كوردستان 24 إنه "كفل بإعداد موازنة 2023 و2034 و2025 وكان أمامنا خيارات محدودة وتحديات كبيرة وابتدأنا بقضية إعداد الموازنة بالذهاب باتجاه تحديد ما هي الأولويات وفق البرنامج الحكومي بشكل واقعي".

وأضاف أنه "عندما ذهب إلى الإنفاق وجدنا أن الانفاق قد تضخم بشكل كبير يقابله محدودية في الموارد وهذا الأمر دفعنا إلى إعادة النظر في أبواب الإنفاق وضرورة تحديد هذه الأبواب بشكل ينسجم مع توجهات الحكومة"، مؤكداً أن "مبلغ العجز حوالي 60 ترليون دينار وجزء من هذا العجز هو عجز ورقي".

وأوضح تميم أن "الوزارة أضافت في هذه الموازنة 21 ترليون دينار عراقي للرواتب وهذا قرار ليس حكومياً بل قرار البرلمان السباق والحكومتين السابقتين إضافة إلى قانون الدعم الطارئ لتثبيت المتعاقدين"، مبيناً أن "هذه الحكومة لم تتخذ قراراً واحداً لتعيين شخص واحد حتى إن كان في مكاتب الوزراء والحكومة الجديدة".

وأشار الى أن "المبالغ التشغيلية للموازنة كانت نتيجة قرارات الحكومات السابقة والبرلمان السابق".