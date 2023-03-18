ممثلو 83 دولة يشاركون في أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية في أربيل

أربیل (كوردستان 24 ) - وصل ممثلو 83 دولة من مختلف أنحاء العالم صباح اليوم السبت 18 اذار إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان للمشاركة في أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية .

وبحسب مراسل كوردستان 24 الذي كان موجودا لدى وصول الوفود الى مطار اربيبل الدولي ، فإن ممثلي الدول سيعقدون لقاءات مع المسؤولين في الإقليم على هامش الزيارة.

وبهذا الصدد قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي في تصريح لكوردستان 24 من مطار اربيل الدولي خلال استقباله ممثلي الدول، إن عيد نوروز 21 آذار/مارس يصادف فيه تحول خاصة في العام 1991 حيث تحررت كوردستان كافة وأصبح سببا بتشكيل إقليم حر، مبينا أنه منذ العام 1991 بذلنا الجهود لتوسيع علاقات الإقليم الدولية يوما بعد آخر.

وأوضح أنه بدعوة من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سيشارك ممثلو الدول والبعثات الدبلوماسية في بغداد وأربيل في هذه المراسم.

وانطلقت في مدينة أربيل، يوم السبت الماضي، مهرجان أعياد آذار ونوروز بافتتاح "جدارية الشهيدة خجة باوة"، أول ضحية من النساء في انتفاضة عام 1991 بإقليم كوردستان.