وكالة الاستخبارات العراقية تعلن القبض على عصابة خطيرة نفذت جرائم منظمة في بابل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد، القبض على عصابة خطيرة نفذت جرائم منظمة في بابل.

وقالت الوكالة في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "استمراراً للعمليات الاستخبارية النوعية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للحد من نشاط عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل على استهداف المواطنين الآمنين فقد تم ملاحقة عصابة للسطو المسلح في محافظة بابل مكونة من ثلاث متهمين نفذت عدة جرائم خطيرة مرتدين الزي العسكري لايهام المواطنين بأنهم قوات أمنية".

وتابعت أنه "وبعد متابعتهم بشكل مستمر ونصب كمين ألقي القبض عليهم واعترفوا صراحة بجرائمهم واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".