سیاسة

بينهم 6 من كركوك.. الأمن الوطني يلقي القبض على 11 "إرهابياً" في ثلاث محافظات

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال ارهابيين كركوك

أربيل (كوردستان24)- ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على 11 "إرهابيا"، في ثلاث محافظات.

وذكر بيان للقوات الأمنية، ان "جهود استخبارية وميدانية مكثفة تقوم بها مفارز جهاز الأمن الوطني أفضت إلى إلقاء القبض  على (11) إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق المادة (4 إرهاب)".

وأشار البيان الى ان "عمليات القبض جرت في محافظات (كركوك، ونينوى، والأنبار) وذلك بعد نصب كمائن محكمة لهم، حيث جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف