بينهم 6 من كركوك.. الأمن الوطني يلقي القبض على 11 "إرهابياً" في ثلاث محافظات

أربيل (كوردستان24)- ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على 11 "إرهابيا"، في ثلاث محافظات.

وذكر بيان للقوات الأمنية، ان "جهود استخبارية وميدانية مكثفة تقوم بها مفارز جهاز الأمن الوطني أفضت إلى إلقاء القبض على (11) إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق المادة (4 إرهاب)".

وأشار البيان الى ان "عمليات القبض جرت في محافظات (كركوك، ونينوى، والأنبار) وذلك بعد نصب كمائن محكمة لهم، حيث جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".