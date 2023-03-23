سیاسة

بالوثيقة ..المحكمة الاتحادية تتلقى ثلاث دعاوى للطعن بجلسة "سانت ليغو"

author_image دیار بکر
العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أكد عضو مجلس النواب علاء الركابي، الخميس، 23 اذار تقديم  ثلاث دعاوى الى المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بجلسة "سانت ليغو"، والتي عقدت فجر يوم الاثنين الماضي.

وكتب الركابي على صفحته في فيس بوك، وتابعته كوردستان 24  "توجهنا اليوم الخميس صباحاً برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي إلى مجلس المحكمة الاتحادية العليا للطعن في جلسة مجلس النواب العراقي (15) التي تم فيها التصويت على قانون سانت ليغو سيء الصيت وانتخابات مجالس المحافظات، واقامة شكوى ضد رئيس المجلس ونائبيه لمخالفتهم النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي للفقرات ( ٢٤ و ٢٩ و ٣٧)".

وأشار الى أنه "تم تقديم ثلاث دعاوى للطعن في الجلسة رقم 15 لمجلس النواب نيابة عن اكثر من 70 نائباً اعترضوا على قانون الانتخابات ومجالس المحافظات".

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