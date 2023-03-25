بوتين يعلن عزم بلاده على نشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده أبرمت اتفاقاً مع بيلاروسيا لنشر أسلحةٍ نووية "تكتيكية" على أراضيها"، معتبراً أن تلك الخطوة "لا تنتهك اتفاقات حظر انتشار الأسلحة النووية".

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي "لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ وقت طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها".

وأضاف "اتفقنا على القيام بالأمر نفسه"، مؤكداً في الوقت ذاته "الحصول على موافقة مينسك"، لافتاً أن رئيس بيلاروسيا يطرح منذ وقت طويل مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلده المتاخم لبولندا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله "اتفقنا مع لوكاشينكو على أن نضع أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء دون انتهاك نظام حظر الانتشار".

وذكر الرئيس الروسي أن بلاده "ستكمل بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا بحلول الأول من يوليو تموز القادم".

وأشار إلى أن موسكو "لن تنقل فعلياً التحكم في تلك الأسلحة إلى مينسك"، كاشفاً أن روسيا "نشرت بالفعل عشر طائرات في بيلاروسيا قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية".

في غضون ذلك،هدد الرئيس الروسي باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد في أوكرانيا إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغرب، رداً على تصريحات بهذا الصدد صدرت مؤخراً عن مسؤولة بريطانية.

وقال "روسيا تملك بالطبع الرد (..) لدينا بدون مبالغة مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر".