لاجئ سوري يمثل أمام محكمة أيزنشتادت النمساوية بتهمة تعذيب الحيوانات

أربيل (كوردستان24)- كان الادعاء العام وجه للاجئ تهمة ذبح خروف من دون مخدر عبر نحره وتركه ينزف حتى الموت. بعدها جمع المتهم أجزاء من الخروف ووضعها في كيس ثم رماها قرب حضانة للأطفال.

قام المتهم الذي يعيش مع زوجته وأطفاله الخمسة في بلدة لوتسمانسبيرغ منذ ثمانية أشهر بشراء خاروف ثم قام بذبحه أمام مدخل البناء الذي يعيش فيه. بعدها جمع بقايا جثة الخروف ووضعها في كيس ورماها عن غير قصد قرب حضانة للأطفال. بعد أن أبلغ المارة الشرطة عن بقايا الخروف ألقي القبض على الرجل السوري وتم تقديمه للمحاكمة.

المتهم اعترف بفعلته وبررها بأنه لم يكن يعلم بأن ذبح الخراف بهذه الطريقة ممنوع في النمسا.

خاطبت القاضية المتهم الذي لا يتحدث الألمانية عبر المترجمة بالقول: بما أنك تمكنت من شراء خروف فكان بإمكانك السؤال عن الطريقة القانونية لذبحه. ولهذا فأنا لا أصدقك." وأضافت: "أنت تعيش في بلدنا لهذا عليك تقبل قوانيننا والعيش وفقها."

بدوره قال المتهم عبر المترجمة أنه يشعر بالأسف لما فعله وأنه لن يكرر فعلته لأنه قرر أن يصبح نباتيا ويتوقف عن أكل اللحم."

في نهاية المحاكمة قررت القاضية تبرئة المتهم مع وضعه تحت الرقابة لمدة عامين.