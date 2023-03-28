سیاسة

وزير الطاقة والتجارة السويدي لكوردستان 24: لقد اجتزنا هذا الشتاء بنجاح

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وزيرة الطاقة والتجارة السويدية إيما بوش
وزيرة الطاقة والتجارة السويدية إيما بوش
الشرق الاوسط

أربیل (كوردستان 24 ) - قالت وزير الطاقة والتجارة السويدي إن مستوى الغاز المتبقي في مستودعاتهم مؤشر جيد على أنهم اجتازوا الشتاء بنجاح ويجب أن يستعدوا لفصل الشتاء المقبل.

أعلنت وزيرة الطاقة والتجارة السويدية إيما بوش لكوردستان 24  اليوم الثلاثاء 28  اذار ، يجب أن تستمر  الخطوات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ، في إشارة إلى استخدام الطاقة البديلة في الحياة اليومية للمواطنين في أوروبا.

وأضافت بوش :"ما يتم اتخاذه اليوم قرار مهم للغاية لمواصلة خفض الطلب على الغاز، والحفاظ على مستوى مخزونات الغاز ، خاصة مع مرور فصل الشتاء ، مشيرة انه مؤشر جيد على أننا في وضع أقوى الشتاء المقبل". ولفتت بوش  "كمية الغاز المتبقية في مستودعاتنا لا تعني أننا نجونا من الأزمة ، ولكن يجب أن نستعد لفصل الشتاء المقبل، وان نواصل جهودنا لتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري.

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