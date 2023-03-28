اقتصاد

وزيرة الطاقة الفرنسية لـ كوردستان 24: نتطلّع لشراء الغاز من الأسواق الدولية

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وزيرة الطاقة الفرنسية آغنيس بانيير (كوردستان 24)
وزيرة الطاقة الفرنسية آغنيس بانيير (كوردستان 24)
العالم الطاقة الغاز بلجيكا بروكسل

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، آغنيس بانيير، إن بلادها تتطلع إلى شراء الغاز من السوق الدولية، لاستخدامه في الشتاء القادم.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في اجتماعٍ جمع وزراء الطاقة لـ   27 دولة بالاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث حلولٍ لأزمة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في أوروبا.

وأكّدت وزيرة الطاقة الفرنسية في تصريحٍ لكوردستان 24، على أهمية الاجتماع الذي وصفته بـ "المهم"، متأملةً إيجاد حلول لأزمة الطاقة".

وقالت: "نتطلّع لشراء الغاز من الأسواق الدولية، لاستخدامه في الشتاء القادم".

وكانت وزيرة الطاقة والتجارة السويدية، إيما بوش، أكدت في تصريحٍ لكوردستان 24، أن "مستوى الغاز المتبقي في مستودعاتهم مؤشر جيد على أنهم اجتازوا الشتاء بنجاح ويجب أن يستعدوا للشتاء المقبل".

وأشارت بوش، إلى ضرورة استخدام المواطنين "الطاقة البديلة في الحياة اليومية بأوروبا والاستمرار في هذه الخطة، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".

وأكدت الوزيرة السويدية أن "كمية الغاز المتبقية في مستودعاتنا لا تعني أننا نجونا من الأزمة، ولكن يجب أن نستعد للشتاء القادم، وأن نواصل جهودنا لتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري".

 

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