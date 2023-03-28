مصرع شخصين جراء هجومٍ بالسكين على مركزٍ ديني في البرتغال

أربيل (كوردستان 24)- لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر هجومٍ نفّذه أفغانيٌ بواسطة سكين على مركزٍ ديني في العاصمة البرتغالية لشبونة، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ محلية.

وقال موقع "سي إن إن" البرتغالي إن الشرطة اعتقلت منفذ الهجوم الذي استهدف "المركز الإسماعيلي"، مضيفة أنه "أفغاني" وكان يحمل سكيناً كبيراً.

وأشارت إلى أن أفراداً من الشرطة أطلقت النار على ساق المهاجم لشل حركته واعتقاله، قبل أن يُنقَل إلى مستشفى ساو خوسيه لتلقي الإسعافات الضرورية.

وجرى فتح تحقيق في الهجوم، لمعرفة دوافعه.