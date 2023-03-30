تعليق صادرات كوردستان النفطية يرفع أسعار الخام في الأسواق العالمية

أربيل (كوردستان24)- أدى إيقاف صادرات إقليم كوردستان النفطية بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وجاء هذا بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الأسبوع الماضي، بشأن دعوى التحكيم المرفوعة من قبل الحكومة العراقية السابقة ضد تركيا، بشأن "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية"، والتي حكمت فيها بعدم شرعية تصدير إقليم كوردستان نفطه دون موافقة بغداد.

وقال الخبير في الطاقة هاري إستيبانيان لكوردستان 24، ان استمرار تعليق الصادرات النفطية في كوردستان، سيرفع سعر النفط بشكل متزايد، لقد رأينا أسعار الخام ترتفع ثلاثة دولارات، بعد وقت قصير من قرار المحكمة.

وأضاف، ان قرار المحكمة نهائي، لكن الأسواق العالمية بحاجة الى نفط إقليم كوردستان.

وتبلغ صادرات إقليم كوردستان من النفط قرابة 0.5 بالمئة من إمدادات الخام العالمية، بمعدل 450 ألف برميل في اليوم الواحد.

والأسواق العالمية محرومة حاليا من ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط يوميا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. ويقول بنك باركليز إنه إذا لم يصل نفط كوردستان إلى السوق بنهاية العام الحالي، فإن من المتوقع أن يصل سعر برميل النفط إلى 92 دولارا أمريكيا.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، للصحفيين في وقت سابق، إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كوردستان".

وعزا عاصم جهاد الأمر الى "أهميته للعراق ككل"، مضيفا "العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من إقليم كوردستان، لأن ذلك سينعكس على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته".

واشار إلى أن وفداً من إقليم كوردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل بعملية التصدير.