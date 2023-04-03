سیاسة

لاجئٌ سوري يفوز بمنصب عمدة قرية غربي ألمانيا

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فرَّ ريان الشبل من سوريا عام 2015
فرَّ ريان الشبل من سوريا عام 2015
سوریا ريان الشبل السويداء

أربيل (كوردستان 24)- فاز لاجئٌ سوري بمنصب عمدة قرية أوستلسهايم بولاية بادن - فورتمبرغ بجنوب غربي ألمانيا، بعد تفوّقه على المرشحين ماركو شتراوس وماتياس فاي، بأغلبية مطلقة بلغت 55.41%  من الأصوات.

وترشّح ريان الشبل المتحدّر من محافظة السويداء لانتخابات منصب عمدة القرية كمرشحٍ مستقل، رغم عضويته في حزب الخضر.

ويصف الشبل (29 عاماً) الذي فرَّ من سوريا عام 2015، تجاربه خلال الحملة الانتحابية بأنها "إيجابية في أغلبها".

ومنذ 7 سنوات، يعمل اللاجئ السوري الذي قَدِم إلى ألمانيا في سن الـ 21 عاماً، في الشؤون الإدارية بدار بلدية «التنغشتيت» المجاورة.

ويخطّط الشبل الذي يعدُّ أول عمدة سوري في جنوب غربي ألمانيا، بصفته عمدة للانتقال إلى حي كالف في أوستلسهايم.

ووفقاً لاتحاد بلديات بادن - فورتمبرغ، لا يوجد مرشح آخر من أصول سورية لمنصب عمدة حتى الآن.

 

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