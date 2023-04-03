محمه خليل: يجب تطهير سنجار من السلاح والفصائل غير القانونية

أربيل (كوردستان24)- قال النائب الكوردي الإيزيدي في مجلس النواب العراقي، محمه خليل، على ضرورة تطهير سنجار من الأسلحة والفصائل المسلحة والتي وجودها غير قانوني في المنطقة.

وقال محمه خليل في بيان، انه تمت دعوة وفد مشترك من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان و المؤسسة الإيزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية، لزيارة البرلمان الألماني، حيث التقى الوفد بالفعل بخمسة وعشرين نائبا ألمانيا.

وصنّف البرلمان الألماني مؤخراً الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وقال محمه خليل، انه يجب تطهير سنجار من السلاح وطرد كافة الفصائل المسلحة غير القانونية، وتنفيذ اتفاق سنجار الذي تم بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، تحت إشراف دولي.

وشدد على ضرورة تحويل شنكال الى محافظة، من أجل حماية خصوصيتها، ليتم إعادة إعمارها وتعويض سكانها المتضررين.

وفي تشرين الأول أكتوبر 2020، أبرمت أربيل وبغداد اتفاقاً يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار بعد إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي.

وتقول الحكومة الاتحادية إنها نفذت جزءاً كبيراً من الاتفاق لكن حكومة إقليم كوردستان تعتبر كل ما جرى شكلياً في ظل عدم انسحاب القوات غير النظامية من المدينة.

ولم تبدأ عمليات إعادة الإعمار في سنجار رغم مرور كل هذه السنوات بسبب الصراعات السياسية والاقليمية والتوترات الأمنية، في وقت لا يزال آلاف الإيزيديين في عداد المخطوفين والمفقودين، ومصائرهم مجهولة.

وبين 550 ألف إيزيدي كانوا يسكنون سنجار ومناطق أخرى قبل هجوم تنظيم داعش، ترك نحو مئة ألف منهم البلاد، فيما لجأ آخرون إلى إقليم كوردستان.