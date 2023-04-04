أربيل وبغداد توقّعان اتفاقية النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 في بغداد، إنه تم التوقيع اليوم الثلاثاء على اتفاقية النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

والتقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني برئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني في بغداد، خلال زيارته التي يجريها إلى بغداد للتباحث حول المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وكان مسرور بارزاني، وصل اليوم إلى العاصمة بغداد على رأس وفدٍ حكومي رفيع المستوى، للتباحث بشأن حل المشاكل بين أربيل وبغداد، لا سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط الإقليم.

وكان في استقبال رئيس الحكومة في مطار بغداد، نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط حيان عبدالغني، ونائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، ووزير الإسكان والإعمار بنكين ريكاني، وفارس عيسى رئيس ممثلية إقليم كوردستان في بغداد.